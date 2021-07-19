Bodrum'da bacaya düşen baykuş yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bacaya düşen baykuş yavrusunu itfaiye kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bacaya düşen baykuş yavrusunu itfaiye kurtardı.
Bitez Mahallesi Petunya Sokak'taki bir evin bacasından ses duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bacada baykuş yavrusu olduğunu gördü.
İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan baykuş, korumaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır