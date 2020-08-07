Bodrum da Ayta Sözeri'ye şok!.. 'Yakışıklı kadınısın'
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Bodrum da Ayta Sözeri'ye şok!.. 'Yakışıklı kadınısın'

Yaklaşık bir yıl sonra yeniden Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Ayta Sözeri sürprizlerle dolu gecede kendisini dinlemeye gelenleri tam anlamıyla mest etti. Bodrum da Stund-Up havasında geçen konserde Gülden Karaböcek ve Ayta Sözeri'nin tatlı atışmaları damgasını vurdu.

Bodrum da Ayta Sözeri'ye şok!.. 'Yakışıklı kadınısın'
07.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:55

Ayta Sözeri sahnesine Gülden Karaböcek'i davet edince Bodrumlulardan büyük alkış aldı. Sözeri düet yapmayı beklerken Gülden Karaböcek tek başına "Sürünüyorum" şarkısını okumaya başlayınca Ayta Sözeri bir hayli bozularak kulise girdi. Karaböcek peşi sıra 3 şarkı seslendirdikten sonra Ayta Sözeri yeniden sahneye çıktı. Sözeri'nin "Sahnede beni görmediniz" demesi üzerine Gülden Karaböcek "Aşk olsun Ayta'cım 1.90 boyunla seni görmemek olur mu hiç?" dedi. Ayta Sözeri'nin "bize gel, ana-kız yatarız" demesi üzerine Karaböcek'in "Bilemiyeceğim artık, biraz düşünmem lazım. ya öbür tarafın tutarsa.." diye yanıt vermesi üzerin Sözeri bir şok daha yaşadı. Gülden Karaböcek sahne de peşi sıra esprileri patlatırken Ayta Sözeri'ye "Yakışıklı kadınsın" demesi üzerine seyirci bir hayli güldü. Ortamı yumuşatmak isteyen Ayta Sözeri, Türk Müziği'nin Divası'ndan yeni bir şarkı sözü almayı başardıktan sonra sahnesinden uğurladı. Bodrum Antik Tiyatrosu'nda izleyici "Gülden, Gülden..." sesleriyle efsanevi sanatçıyı bağrına bastı.

Kaynak: Snob Magazin

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