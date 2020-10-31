Bodrum'da "Ayla Eriş'in Resimleri" sergisi açıldı
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Bodrum'da "Ayla Eriş'in Resimleri" sergisi açıldı

31.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:54
Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, emekli öğretim üyesi ressam Ayla Eriş'in resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, emekli öğretim üyesi ressam Ayla Eriş'in resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Oasis Sanat Galerisi'nde açılışı yapılan sergide, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nden emekli Eriş'in yağlı boya, akrilik ve karışık teknik kullanarak yaptığı 23 eser yer aldı.

Eriş, AA muhabirine, yaklaşık 50 yıldır resim yaptığını ve 1973'den bu yana sayısız sergiler açtığını söyledi.

Bodrum'un bütün renklerini tuvallerinde yansıtmaya çalıştığını dile getiren Eriş, "Kaybolan değerlerimize gönderme yaptım. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de kurulmasını akıl eden kişiyim." dedi.

Serginin açılışına öğrenciler de katıldı.

Resme meraklı olduğunu söyleyen 7 yaşındaki Irmak Ballı ise çizdiği resimlerini Eriş'e gösterdi. Küçük kızın resimlerini inceleyen Eriş, bir tanesini tablolarının arasına alarak sergiye dahil etti.

Resminin sergilendiğini gören Ballı'nın oldukça mutlu olduğu gözlendi.

Sergi, 20 Kasım'a kadar açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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