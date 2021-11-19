BODRUM'DA AVUSTURYA GÜNLERİ SONA ERDİ

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - BAŞKAN ARAS "KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYATLA DOSTLUK VE BARIŞ KÖPRÜSÜ KURUYORUZ"

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Ticaret Odası (BODTO) tarafından 17-18 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Bodrum'da Avusturya Günleri" besteci, şarkıcı ve kemancı Phoebe Violet ve grubunun verdiği konser ile başladı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleşen konsere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Avusturya Kültür Ofisi Müdürü Silvia Neureiter, BODTO Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya ve Avusturya Muğla Fahri Konsolosu Fatih Can Ekşi katıldı.

Bodrum'da düzenlenen "Bodrum'da Avusturya Günleri" kapsamında besteci, şarkıcı ve kemancı Phoebe Violet sahne aldı. Phoebe Violet ve yaylı çalgılardaki sanatçılar, performansları ile büyük beğeni topladı.

Avusturya Kültür Ofisi ve Baki Bilgili koordinatörlüğünde gerçekleştirilen konserin açılış konuşmasını yapan Silvia Neureiter, konuşmasında Türkçe olarak "Ben Türkçe öğreniyorum" diyerek izleyicilerden alkış aldı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentler yazarları, şairleri ve müzisyenleri ile tarihe yön veren kişileri ile bir bütündür diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti

"Özellikle onları okumadan tanımadan, onları dinlemeden ve onları anlatmadan kentlerimizi eksik tarif ederiz. Bodrum'un bu denli kültür birikimi ile ne kadar dolu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Nasıl bir medeniyet üzerinde yaşadığımızı yine Farklı kültürlerle yoğrulmuş bu toprakların binlerce yıldır. Üstüne koya koya biriktirerek nasıl bu günlere geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Özellikle bu topraklarda binlerce yaşamış kültürlerin bizlere bıraktığı bu aura bu toprakların üzerindeki bu güzel hava, dostluk, barış havası kültür ve sanatla da birleştiği zaman çok farklı bir lezzet sunuyor bizlere. Bu tür etkileşimleri her zaman destekliyoruz.

BAŞKAN ARAS "SANATIN BAŞKENTİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bizde bırakılan bu kültür mirasının üzerine koymak için daha da fazlasını yapmak zorundayız tabi ki. Kültür ve sanat Atamızın bize mirasıdır. Kültüre ve sanata saygıyı da büyük önder Atatürk'ten öğrendik. Bu kenti de korumuş ve gelecek nesillere taşımız oluruz. Avusturya dostluk ve kültür günleri etkinlikleri de özellikle karşılıklı kültürel sanatsal dostluk ilişkileri geliştirilmesi açısından işte bir köprü oldu diyebiliriz. Daha bunun gibi çalışmalarımız başka birçok ülkeyle de var. Bu çalışmaları destekliyoruz ve çok daha fazla geliştireceğiz bu ilişkileri. Ocak ayındaki viyana ziyaretimizde de Türkiye'den bir kültür elçisini Viyana'ya taşıyacağız. Burada nasıl sizlere Avusturyalı Phoebe Violet'in güzel eserlerini dinleteceğimiz gibi orada da yine bir Türk sanatçımızın eserlerini de aynı şekilde Viyana'da sergilemiş olacağız.

Bu tür etkinlikler bizimde kültür ve sanat başkenti olma yolundaki vizyonumuzu destekliyor. Bu bence kültür ve sanat başkenti olmayı da sonuna kadar hak ediyoruz. Tabi ki hak etme demek çok çalışmak anlamına geliyor. Bunu gerçekleştirmek için çok fazla çalışmalıyız. Bu girişimde bulunmaktan bende Bodrum halkına adına büyük mutluluk duyuyorum. Biz Bodrum'u kültür ve sanat kenti yapacağız.

"KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYATLA DOSTLUK VE BARIŞ KÖPRÜSÜ KURUYORUZ"

Yerel yönetimlerin ilişkileri bütün dünyadaki bütün ülkelerle ve halklarla ilişkileri gerçekten dünyada büyük bir barış köprüsü kurulmasını sağlayabilir. Halklar olarak bizler dünyada ki her türlü olumsuz gelişmelere rağmen aslında birbirimizin aynısı olduğunu biliyoruz. Aynı şeyleri hissettiğimizi biliyoruz. Yeter ki bu köprüleri biz bu seviyede kurabilelim. Bu seviyede kurduğumuz barış ve dostluk köprüleri hoşgörü köprüleri aynı şekilde genel siyasete de sirayet edecektir ve ülkeler arası ilişkileri dahi etkileyecek düzeye gelecektir buna da kalpten ve yürekten inanıyorum.

Kıymetli Bodrumlu ve Avusturyalı dostlarımız, bugün tarihi nerdeyse 600-700 yıla dayanan bu Bodrum kalemizde konserimize tanıklık edeceğiz. Yaşamı yorumlama biçimimizin farklılaştığını gözlemlediğimiz bu dönemde bizim Bodrumumuzda değişmeyen tek şeyin sanata müziğe edebiyata ve en çokta dayanışmaya verdiği değer olacağını düşünerek. Medeniyetlerin kalesi olan Bodrumumuzda sanatın iyileştirici birleştirici gücüne duyduğumuz inançla her zaman sanatı kültürü edebiyatı her dalı destekleyeceğimizi buradan ilan etmek istiyorum" dedi.

"Bodrum'da Avusturya Günleri" ikinci gününde Oasis AVM'de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ve çok sayıda davetlinin katılım sağladığı bir kokteyl gerçekleştirildi. Ardından etkinlik halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen "Austria 2 Australia" ile Space Dogs (Uzay Köpekleri) isimli film gösterimi ile sona erdi.

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