Bodrum'da Askerleri Taşıyan Minibüs Kayalıklara Çarptı: 3 Yaralı

Bodrum'da Askerleri Taşıyan Minibüs Kayalıklara Çarptı: 3 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, askeri personel taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, askeri personel taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bodrum-Milas karayolu Güvercinlik istikametine giden ve askeri personel taşıyan 48 TN 173 plakalı minibüs yoldan çıkarak, kayalıklara çarptı.

Yaralanan sürücü ile 2 asker, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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