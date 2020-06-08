Bodrum'da aşk başkadır! Geçtiğimiz günlerde birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti, aralarındaki buzları eritti. İkili, tatil için bugün Bodrum'a gidiyor..

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın köşesinde yere alan yazıda, oyuncu Eda Ece, seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birlikte bugün Bodrum'a tatile gidiyor.

Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tatile başladı. Ece'nin rol aldığı dizi koronavirüs nedeniyle, erkenden sezon finali yapmış, tüm ekip karantinaya girmişti.

Eda Ece de bu süreçte sevgilisiyle gergin günler geçirmiş ama sonrasında aralarındaki buzları eritmişti. Aldığım duyumlara göre çift, tatili baş başa geçirmek için Bodrum'un yolunu tutmuş.

Bodrum'da ev kiralayan çift ağustosa kadar burada kalacak. Ağustosta İstanbul'a dönecek olan çift, işlerinin başına geçecek.





