Bodrum'da asırlık su sarnıcı çöktü - Haberler
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Bodrum'da asırlık su sarnıcı çöktü

Bodrum'da asırlık su sarnıcı çöktü
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde büyük bir gürültüyle çöken 100 yıllık su sarnıcı çevrede paniğe yol açtı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde büyük bir gürültüyle çöken 100 yıllık su sarnıcı çevrede paniğe yol açtı.

Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi'nde, yaklaşık yüz yıllık olduğu belirtilen ve Bodrum Belediyesince 2019 temmuzda bakım ve onarımı yapılan asırlık su sarnıcının büyük bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Sarnıcın çökmesi çevredeki vatandaşlara panik yaşattı. Evlere çok yakın konumda olan sarnıcın etrafı belediye ekiplerince güvenlik şeridiyle çevrildi.

Çevre sakinlerinden Hüseyin Çoban, yıkılan su sarnıcının adeta deprem etkisi yarattığını ifade etti.

Sarnıcın yakınında motor tamirciliği yapan Hüseyin Ülgen de deprem olduğunu sanarak bir süre panik yaşadıklarını dile getirdi.

Öte yandan, yarımada genelinde çoğu tescilli 400'den fazla tarihi su sarnıcının olduğu öğrenildi.

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Bodrum, Muğla, su, Güncel, Haber

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