Bodrum'da aşı metrelerce aşı kuyruğu: 5 bin 600 kişi aşılandı
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Bodrum'da aşı metrelerce aşı kuyruğu: 5 bin 600 kişi aşılandı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Sağlık

Bodrum'da aşı metrelerce aşı kuyruğu: 5 bin 600 kişi aşılandı 40 yaş üstü vatandaşlarla farklı meslek gruplarının da takvime dahil edilmesi sonrası korona virüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastanede uzun kuyruklar oluştu.

Bodrum'da aşı metrelerce aşı kuyruğu: 5 bin 600 kişi aşılandı

MUĞLA - 40 yaş üstü vatandaşlarla farklı meslek gruplarının da takvime dahil edilmesi sonrası korona virüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastanede uzun kuyruklar oluştu. İlçede gece saatlerine kadar 5 bin 600 kişi aşılandı.

Türkiye'de korona virüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama programına 40 yaşına kadar olan kişiler ve çeşitli meslek grupları dahil olunca aşı sırası gelen hastanenin yolunu tuttu. Bodrum'da çok sayıda vatandaş, aşı olmak için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Vatandaşların birçoğu mesai saati bitiminde randevu alınca hastane bahçesi ve hastaneye giden cadde üzerinde uzun kuyruklar oluştu. Aşı kuyruğu gece saatlerine kadar devam etti. Yüzlerce kişinin girdiği kuyruk, hastanenin alt kısmına kadar uzandı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde gün boyunca 5 bin 600 kişinin aşılandığı öğrenildi.

Tatil için geldiği Bodrum'a aşı olduğunu söyleyen Erkul Tokalak, "Normalde turist olarak buradayız. İstanbul'dan geldik. Yarın geri döneceğiz. Kontrol ettik, aşı çıkmış. Çıkmışken burada olalım dedik" şeklinde konuştu.

Aşı olmaya gelen Osman Yeniçulha adlı vatandaş da "Arabayı park edecek yer yok. Aşağı, anayola park edip geldim. Sırayı saat 22.00 için almıştık. Bekleyeceğiz artık. Aşılar ziyan olmasın" dedi.

Herkese aşı olmayı tavsiye eden Mustafa Turgut da "Bekledim, aşılandım. Herkes de olsun istiyorum. Ülke olarak bu şeyden kurtulalım." dedi.

Pandemi döneminde çocukların okullarından uzak kaldığını hatırlatan Sadettin Kodal da "Özellikle bu dönemde ben çocuklar için çok üzülüyorum. Çocukların bir an önce okullara dönmesi için aşıyı vurulmamız gerekiyordu. Ben de bunun için aşı vuruldum" şeklinde konuştu.

Bodrum'da aşı metrelerce aşı kuyruğu: 5 bin 600 kişi aşılandı
Bodrum'da aşı metrelerce aşı kuyruğu: 5 bin 600 kişi aşılandı
Bodrum'da aşı metrelerce aşı kuyruğu: 5 bin 600 kişi aşılandı
Bodrum'da aşı metrelerce aşı kuyruğu: 5 bin 600 kişi aşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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Bodrum'da aşı metrelerce aşı kuyruğu: 5 bin 600 kişi aşılandı - Haberler
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