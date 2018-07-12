Bodrum'da Artık Bir Asistanınız Var

Bodrummondo, yaz mevsiminin vazgeçilmez adresi Bodrum'un renkli dünyasını, sunduğu ayrıcalıkları ve yaşama dair her şeyi, tek bir platformda sunuyor. Bodrum sevdalıları, bu platform sayesinde Bodrum'u en kaliteli şekilde deneyimlerken yaşama ve eğlenceye dair birçok ihtiyacını rahatça karşılıyor.

Tatil, iş gezisi, kısa-uzun süreli seyahatler ve yerleşme amaçlı gelenler için Bodrum'un keşfedilmeyen değerlerini ön plana çıkardıklarının altını çizen, turizm sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Bodrummondo Kurucusu Cenk Alptekin, "Bodrum ülkemizin en önemli turizm bölgeleri arasında yer alıyor. Yeni markamız ile her yıl yerli-yabancı binlerce kişiyi ağırlayan Bodrum'da misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Bir nevi Bodrum'daki yaşam ve eğlence asistanlığı görevini üstleniyoruz. Misafirlerimizin Bodrum'da hizmet alabilecekleri kaliteli, güvenilir, konusunda uzman kişi ve kurumları tek bir platformda bir araya getirerek, Bodrum'da yaşama dair ihtiyaç duydukları hizmetleri bu platform üzerinden kolay bir şekilde satın almalarını sağlıyoruz. Bodrum artık bizden sorulacak" dedi.

Bodrummondo, anlaşmalı eğlence, yeme-içme mekanları ve beach club'larda ayrıcalıklı avantajlar, Bodrum içi transfer, araç kiralama, otel, emlak danışmanlığı, konut destek, mondoexpress ; konutun ,havuzun ve bahçenin genel bakım ve onarım hizmeti, catering, özel davet, düğün organizasyonları, zevke göre dalış, yelken gibi lifestyle hizmetler ve helikopter kiralamadan, bağda oğlak tadımı gezilerine kadar geniş bir yelpazede sunulan exclusive hizmetler gibi yaşama dair tüm imkanları üstün hizmet kalitesiyle misafirlerine sunuyor.

GASTROEĞLENCE ÜYELİĞİ İLE AYRICALIKLI HİZMET

Bodrummondo'da GastroEğlence üyesi olanlar, Bodrum'un özel ve seçkin mekanlarında ayrıcalıklı hizmet fırsatı elde ediyor. Restoran ve kahvaltı mekanları, eğlenceli club'lar, brasserie'ler ve beach clublarda %25 indirimin yanı sıra çeşitli avantajlar misafirleri bekliyor. Bodrum sevdalıları, Bodrum'da kalınacak süreye göre 1 haftalık, 15 günlük, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık paketlerden kendisine uygun olanı seçebiliyor. GastroEğlence Black üyeliğiyle ise eğlence danışmanlığından, Bodrum'daki tüm mekanlara rezervasyon hizmetine kadar bir çok seçkin hizmet misafirlere sunuluyor.