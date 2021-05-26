Bodrum'da arkeolojik sit alanında yapılan yol açma çalışması durduruldu
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Bodrum'da arkeolojik sit alanında yapılan yol açma çalışması durduruldu

Bodrum'da arkeolojik sit alanında yapılan yol açma çalışması durduruldu
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arkeolojik sit alanında izinsiz yapıldığı tespit edilen yol açma çalışması durduruldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arkeolojik sit alanında izinsiz yapıldığı tespit edilen yol açma çalışması durduruldu.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Göl Mahallesi Gökburun mevkisindeki kısmen 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında iş makinesiyle izinsiz yol açma çalışması yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine çalışma durduruldu.

Arkeolojik sit alanında yapılan yol çalışmalarına ilişkin idari işlem başlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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