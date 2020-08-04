Bodrum'da arızalanarak sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arızalanan teknede mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
04.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:40
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arızalanan teknede mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Bitez Mahallesi açıklarında arızalanan 12 metre uzunluğundaki tekneyi dalgaların sürüklediği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, 4 kişi bulunan tekneyi kurtarma botuna bağlayarak limana getirdi.
Teknede mahsur kalan kişilerin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA