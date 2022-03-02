Bodrum'da arızalanan lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Bodrum'da arızalanan lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da arızalanan lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motoru arızalanınca sürüklenen lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motoru arızalanınca sürüklenen lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki lastik botun arızalanıp sürüklenmesi ve bottakilerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti.

Lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı. Arızalanan botlar ise kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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