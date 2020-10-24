Bodrum'da amatör balıkçı, 6 kiloluk 'balon balığı' yakaladı
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Bodrum'da amatör balıkçı, 6 kiloluk 'balon balığı' yakaladı

24.10.2020 20:38 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:41
Bodrum'da amatör balıkçı, 6 kiloluk 'balon balığı' yakaladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir amatör balıkçı, 1 metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında zehirli balon balığı avladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir amatör balıkçı, 1 metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında zehirli balon balığı avladı. Görenleri şaşkına çeviren ve istilacı olarak bilinen balık, tedirgin etti.

Bodrum'da yaşayan ve yaklaşık 25 yıldır denizlerde amatör olarak avlanan avukat Göray Karadut, (58), teknesiyle açıldığı Çavuş Adası mevkisinde balık avlamak için suya daldı. Denizin 18 metre derinliğinde balon balığı gören Karadut, zıpkınla bir metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında balon balığını avladı. Balığı görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da tedirgin oldu.

4 YIL ÖNCE İLK KEZ ANTALYA'DA GÖRÜLDÜ

Endonezya ve Tayland kıyılarında yaşayan balık ilk kez dört yıl önce Antalya'da görülürken, Bodrum açıklarına kadar geldi. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor. Balon balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar veriyor. Türkiye sularına Süveyş Kanalı üzerinden giren balon balığının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının sayı olarak artış göstermesinde ise küresel ısınma önemli rol oynuyor. Denizlerde beş türü olan balon balığı, ülkemizde özellikle 2000'li yıllar ile birlikte görülmeye başlansa da, son dört yılda özellikle Doğu Akdeniz'de sayı olarak büyük artış gösterdi. Hint Okyanusu kökenli olan balon balığının şu an bulunduğu sularda üst bir predatör tür bulunmaması sebebiyle de çoğalarak denizleri istila etmesi önlenemiyor.

FOTOGRAFLI


Bodrum'da amatör balıkçı, 6 kiloluk 'balon balığı' yakaladı
Bodrum'da amatör balıkçı, 6 kiloluk 'balon balığı' yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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