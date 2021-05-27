Bodrum'da altyapı çalışmaları devam ediyor
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Bodrum'da altyapı çalışmaları devam ediyor

Bodrum'da altyapı çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sürüyor.

Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sürüyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede su taşkınlarının önüne geçmek için Eskiçeşme, Yeniköy, Türkkuyusu, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurça ve Tepecik mahallelerinde son iki yılda 9 bin 200 metre yağmur suyu hattı döşendi. Yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının ardından ise üstyapı çalışmaları yapıldı.

İlçede ayrıca elektrik hatları da yer altına alınıyor.

Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, taşkın sorununun yaşandığı ya da riskli olan bölgelerde mazgalları genişleterek büyütme çalışmalarına da belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.

Bodrum'da altyapı çalışmaları devam ediyor
Bodrum'da altyapı çalışmaları devam ediyor
Bodrum'da altyapı çalışmaları devam ediyor
Bodrum'da altyapı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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