Bodrum'da altyapı çalışmaları devam ediyor

Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sürüyor.

Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sürüyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede su taşkınlarının önüne geçmek için Eskiçeşme, Yeniköy, Türkkuyusu, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurça ve Tepecik mahallelerinde son iki yılda 9 bin 200 metre yağmur suyu hattı döşendi. Yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının ardından ise üstyapı çalışmaları yapıldı.

İlçede ayrıca elektrik hatları da yer altına alınıyor.

Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, taşkın sorununun yaşandığı ya da riskli olan bölgelerde mazgalları genişleterek büyütme çalışmalarına da belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı