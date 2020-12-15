Bodrum'da alışveriş merkezi müşterilerine "suni kar" sürprizi
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Bodrum'da alışveriş merkezi müşterilerine "suni kar" sürprizi

15.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:21

Bodrum 'da bir alışveriş merkezinde makineyle yağdırılan suni kar, müşterilerin ilgisini çekti.

Bodrum 'da bir alışveriş merkezinde makineyle yağdırılan suni kar, müşterilerin ilgisini çekti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri de dikkate alınarak kişiye özel suni kar altında fotoğraf çektirme etkinliği düzenlendi.

Makineden çıkan kar altında fotoğraf çektiren aileler keyifli vakit geçirdi. O sırada meydanda aileleriyle bulunan bazı çocuklar da eğlenceye ortak oldu.

Alışveriş merkezinin halkla ilişkiler sorumlusu Derya Koçbaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ücretsi etkinlikte çekilen fotoğrafların anlık olarak basılıp ziyaretçiye unutulmaz bir anı olarak hediye edileceğini söyledi.

Etkinliğe eşi ve oğluyla katılan Ukrayna uyruklu Viktorya Ayvaz da kendisini memleketinde hissettiğini belirterek, "Ben zaten soğuk bir ülkede yaşadığım için çok hoşuma gitti. Burada kar yağdırdılar. Çok güzel ve neşeli vakit geçirdik." dedi.

Bodrum'da alışveriş merkezi müşterilerine 'suni kar' sürprizi
Bodrum'da alışveriş merkezi müşterilerine 'suni kar' sürprizi
Bodrum'da alışveriş merkezi müşterilerine 'suni kar' sürprizi
Bodrum'da alışveriş merkezi müşterilerine 'suni kar' sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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