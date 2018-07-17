Bodrum'da Gece Yarısı Korkutan Yangın! Mahalleli Kovalarla Su Taşıdı

Bodrum'da gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Araçların park ettiği bölgede çıkan yangın nedeniyle otomobiller çekicilerle bölgeden kaldırıldı.

OTLUK VE ZEYTİNLİK OLAN ARAZİDE YANGIN ÇIKTI

Bodrum'un Konacık Mahallesinde bulunan otluk ve zeytinlik olan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu arazide çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

MAHALLE SAKİNLERİ KOVALARLA SU DÖKTÜ

Bazı mahalle sakinleri yangını battaniyelerle söndürmeye çalışırken bazıları ise kova kova su dökerek yangına müdahale etti. lüks villalarında bulunduğu bölgede çıkan yangına Büyükşehir belediyesi Bodrum itfaiye ekipleri, AKUT ve 911 arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın bölgesindeki araçların çekici yardımıyla kaldırıldığı yangında polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

3 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Yangında 3 hektarlık, makilik ve zeytinlik alan küle döndü. Yangın yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İşte korku dolu anların yaşandığı yangından görüntüler;