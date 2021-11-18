Bodrum'da alargadaki tekne battı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da alargadaki tekne battı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bodrum'da alargadaki tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alargadaki 12 metrelik ahşap tekne batarken, teknede kimsenin olmayışı teselli kaynağı oldu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde alargadaki 12 metrelik ahşap tekne batarken, teknede kimsenin olmayışı teselli kaynağı oldu.

Bitez Koyu'nda yaklaşık bir aydır alargada duran yaklaşık 12 metre uzunluğundaki Elly isimli tekne, sabah saatlerinde batmaya başladı. Önce arka kısmı sulara gömülen teknenin daha sonra ön kısmı battı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri teknenin bulunduğu bölgeye geldi. Sahil Güvenlik Dalış Timi, denizin dibinde dalarak teknede inceleme yaptı. Teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Bitez Mahallesi'ndeki balıkçılar ise ahşap teknenin yaklaşık bir aydır alargada beklediğini ifade ederek, "Bir aydır tekne ile ilgilenen kimseyi görmedik. Büyük ihtimalle otomatik sintine pompası vardı, aküsü bitince de tekne suyla dolup batmaya başladı. Dün balığa açılırken yerinde duruyordu. Bugün battığını gördük" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Bodrum'da alargadaki tekne battı

Bodrum'da alargadaki tekne battı

Bodrum'da alargadaki tekne battı

Bodrum'da alargadaki tekne battı

Bodrum'da alargadaki tekne battı

Lise öğrencilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı

Lise öğrencilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı

 Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı! O anları kaldırıma oturup gözyaşları içinde böyle izledi

Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı! O anları kaldırıma oturup gözyaşları içinde böyle izledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title