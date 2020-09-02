Bodrum'da Alan bebek anısına "Umut Enstalasyonu" çalışması yapıldı
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Bodrum'da Alan bebek anısına "Umut Enstalasyonu" çalışması yapıldı

Drone görüntüleri Çalışmanın hazırlık aşamaları Yerleştirme sanatından görüntüler Sanatçı Duygu Uğur ile röportaj Bodrum'da Alan bebek anısına "Umut Enstalasyonu" çalışması yapıldıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Alan Kurdi anısına "Umut Enstalasyonu" çalışması gerçekleştirildi.

02.09.2020 20:54 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:59

Drone görüntüleri

Çalışmanın hazırlık aşamaları

Yerleştirme sanatından görüntüler

Sanatçı Duygu Uğur ile röportaj

Bodrum'da Alan bebek anısına "Umut Enstalasyonu" çalışması yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Alan Kurdi anısına "Umut Enstalasyonu" çalışması gerçekleştirildi.

Suriyeli çocukların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla, görsel sanatlar sanatçısı Duygu Uğur tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi enstalasyonu (yerleştirme sanatı), Alan Kurdi anısına yapıldı.

Alan bebeğin cansız bedeninin vurduğu Bodrum Fenerburnu sahilinde yapılan çalışma ilgi çekti.

Enstalasyonda aynı renk ve benzer temsili kırmızı balonlar kullanılarak eşitlik ilkesi vurgulandı. Ayrıca sanatçının yaptığı Alan Kurdi'nin mini heykeli de yerleştirme sanatında yer aldı.

Sanatçı Duygu Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm çocukların eşit hakka sahip olduğunu söyledi.

Hiçbir çocuğa, hiçbir nedenle haksız muamele yapılmaması gerektiğini ifade eden Uğur, "Umut Enstalasyonu ile Çocuk Hakları Bildirgesi 2. Maddesi ışığında Suriyeli çocukların da dünyadaki tüm çocuklarla eşit haklara sahip olduğu ve hiç bir sebep ile haksız ve ayrımcı muameleye tabi tutulamayacağı vurguladım." diye konuştu.

Alan bebeğin kıyıya vuran görüntüsünün kendisini de çok üzdüğünü ifade eden Uğur, bu etkinliği bu olayın unutulmaması adına gerçekleştirdiğini anlattı.

Bodrum'da Alan bebek anısına 'Umut Enstalasyonu' çalışması yapıldı

Kaynak: AA

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