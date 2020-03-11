Bodrum'da Akdeniz Gölü Sulak Alanı havadan görüntülendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Bodrum'da Akdeniz Gölü Sulak Alanı havadan görüntülendi - Haberler
Kent Konseyi, Akdeniz, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Bodrum'da Akdeniz Gölü Sulak Alanı havadan görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Akdeniz Gölü Sulak Alanı, havadan görüntülendi.

11.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:48
Bodrum'da Akdeniz Gölü Sulak Alanı havadan görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Akdeniz Gölü Sulak Alanı, havadan görüntülendi.

Bodrum Kent Konseyi Gölköy Sulak Alanı Koruma Çalışma Grubu Üyesi Lon Briet, gazetecilere yaptığı açıklamada, sulak alanın bölge için önemli olduğunu söyledi.

Bölgenin eskiden sazlık ve bataklık bir alan olduğunu aktaran Briet, şöyle konuştu:

"Sulak alan yıllar içerisinde dökülen molozlarla kurutuldu. Şu anda bataklık neredeyse kalmadı. Eskiden daha fazla kuş çeşidi vardı. Güneybatı tarafından endemik bir hurmalık var. Buradaki endemik topluluğu suyu seviyor. Suyu sevdiği için göl ve bataklık hurmanın ömrü için çok önemli. Su kaynaklarımızı korumak çok önemli. Eski düzene getirilmesi lazım. Bölgede çalışmalar yaparak sulak alanı eski haline getirmeye çalışacağız."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti Haber
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
İran'da 'Alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı
İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran 'Bitcoin Safiye' elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Müslüm Gürses Burcu Kıratlı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Bodrum'da Akdeniz Gölü Sulak Alanı havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 16:48:21. #1.14#