Bodrum'da Akdeniz Gölü Sulak Alanı havadan görüntülendi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Akdeniz Gölü Sulak Alanı, havadan görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Akdeniz Gölü Sulak Alanı, havadan görüntülendi.

Bodrum Kent Konseyi Gölköy Sulak Alanı Koruma Çalışma Grubu Üyesi Lon Briet, gazetecilere yaptığı açıklamada, sulak alanın bölge için önemli olduğunu söyledi.

Bölgenin eskiden sazlık ve bataklık bir alan olduğunu aktaran Briet, şöyle konuştu:

"Sulak alan yıllar içerisinde dökülen molozlarla kurutuldu. Şu anda bataklık neredeyse kalmadı. Eskiden daha fazla kuş çeşidi vardı. Güneybatı tarafından endemik bir hurmalık var. Buradaki endemik topluluğu suyu seviyor. Suyu sevdiği için göl ve bataklık hurmanın ömrü için çok önemli. Su kaynaklarımızı korumak çok önemli. Eski düzene getirilmesi lazım. Bölgede çalışmalar yaparak sulak alanı eski haline getirmeye çalışacağız."

Kaynak: AA