Son dakika gündem: Bodrum'da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
AA / Bitez Liman - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz fokunun limanda balık avladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz fokunun limanda balık avladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bitez Limanı'nda sabah teknelerine gelen bazı kaptanlar, bulundukları alanda Akdeniz fokunu fark etti.
Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen fok, limanda kefal sürüsünün peşinde yüzerek avlanmaya çalıştı, zaman zaman da su yüzeyine çıktı.
Bir süre bölgede kalan fok daha sonra gözden kayboldu.