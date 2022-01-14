Bodrum'da Akdeniz foku görüldü

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden Akdeniz foku, limanda balık avlarken, balıkçılar tarafından görüntülendi.

Bitez Limanı'nda, bugün sabah saatlerinse balıkçı teknelerinin bulunduğu yerde balıkçılar nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku olduğunu fark etti. Balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, fokun, limanda kefal sürüsünün peşinde giderek avlanmaya çalışması yer aldı. Su yüzeyine çıkan fok daha sonra gözden kayboldu.