Bodrum'da "ak balıkçıl" görüntülendi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir çift "küçük ak balıkçıl" görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir çift "küçük ak balıkçıl" görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gümbet Mahallesi sahilindeki ak balıkçıllar dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle sakinleşen sahilde, sokağa çıkma yasağıyla sessizlik hakim oldu.

Bölgedeki sakin anların görüntülendiği sırada fark edilen balıkçıllar, uçarak farklı noktalara kondu.

Bodrum Avcılar Derneği Başkanı Ejder Özkoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sık olmasa da bölgede ak balıkçıllara rastladıklarını söyledi.

Özkoca, ak balıkçılların zaman zaman Bodrum'un ıssız bölgelerinde, koylarda görüldüğünü belirterek, "En son, araçla ulaşımın olmadığı Bitez Adaboğazı mevkisinde görmüştüm. Geçen sene bir arkadaşımız, İçmeler bölgesinde uçamayan ve yaralı olduğunu düşündüğümüz bir tane fark etmişti. Alıp bölgemizdeki Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etmiştik." dedi.

Özkoca, sokağa çıkma yasağı ile bölgenin sessizleştiğini, bu nedenle ak balıkçılların bölgede görüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA