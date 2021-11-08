Bodrum'da ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum'da ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Bodrum'da ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında ahşap teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum'da ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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