Bodrum'da ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında ahşap teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.