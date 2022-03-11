Bodrum'da ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarılıp denize bırakıldı - Haberler

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Bodrum'da ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarılıp denize bırakıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarılıp denize bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir balıkçının ağına takılan deniz kaplumbağası denize salındı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir balıkçının ağına takılan deniz kaplumbağası denize salındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden (DEKAMER) yapılan açıklamada, balıkçılara yönelik LIFE Medturtles Projesi kapsamında, deniz kaplumbağaları hakkında eğitim verilip anket yapıldığı, bu kapsamda balıkçıların kaplumbağaları korumaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Bodrum Türkbükü açıklarında "Yiğit Kaptan" teknesinin ağından çıkan yeşil deniz kaplumbağasının tekne sahibince tekrar denizle buluşturulduğu ifade edildi.

Deniz kaplumbağasının dolaştığı ağdan kurtarılıp denize bırakıldığı anlar kameraya da yansıdı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Rehabilitasyon Merkezi, Araştırma, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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