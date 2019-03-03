Bodrum'da Aday Tanıtım Söyleşisi

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (BESİAD), Bodrum ve Muğla'yı yönetmeye talip belediye başkan adaylarını iş dünyası ile buluşturmaya yönelik "Aday Tanıtım Söyleşileri"nin ilki gerçekleştirildi.

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesinin konferans salonundaki programın konukları Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ve Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş oldu.

BESİAD Başkanı Engin Kaplan, düzenledikleri söyleşi ile ilgili, siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve onların verdikleri hizmetlerle ilgilendiklerini söyledi.

Adayların iyi analiz edilmesi gerektiğini dile getiren Hıdır, ön yargılı olunmaması gerektiğini ifade etti.

Hıdır, "Eğer ben babadan, dededen kalma alışkanlıklarımla bu seçimlere girer ön yargılarımla oy kullanırsam, işimin, evimin ulaşımını,deniz kirliliğini önümüzdeki beş yılda şikayet hakkımı teslim etmiş oluyorum. Şikayet etmeyeceğim artık demektir. Ön yargımızla hareket etmez, iyi analiz yapar, ön yargısına ya da geçmişten gelen parti takıntısına mahal bırakmazsa işte o zaman önümüzdeki beş yılı planlamış ve bu milli irade çizgisini iyi atlamış demektir." dedi.

Ateş ise Bodrum'a gelecek turist sayısının artırılması ve benzer konularda ne yapılacağının konuşulması gerekirken halen alt yapı sorunlarının konuşulduğuna dikkati çekti.

Altyapı sorunlarının en kısa sürede çözeceklerini belirten Ateş, yapacakları hizmetlerde ilçenin doğal yapısının korunmasına önem vereceklerini vurguladı.

Kaynak: AA