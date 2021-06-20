Bodrum'da "Açık Atölye Günleri"
Sanat çalışmalarını Bodrum'da yürüten 35 sanatçı, atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açıyor.
Sanat çalışmalarını Bodrum'da yürüten 35 sanatçı, atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açıyor.
Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle ART Melek girişimi tarafından organize edilen Bodrum Açık Atölye Günleri (BAAG) ile sanatçı ile sanatsever arasında dolaysız ve aracısız bir ilişki kurulması hedefleniyor.
23-26 Haziran 2021 tarihleri arasında Bodrum'da ilki düzenlenecek Bodrum Açık Atölye Günleri'nde resim, heykel, seramik, takı, mozaik, fotoğraf, halı dokuma gibi farklı disiplinlerde üreten sanatçılar kendi atölyelerinde sanatseverleri ağırlayacak.
Organizasyon ile sanatseverler sanatçıların atölyesine giderek onları çalışırken izleyebilme, yaratım sürecine katılma ve sanatçılar ile sohbet ve söyleşi, birlikte atölye çalışması gerçekleştirme veya eser satın alınabilme imkanına sahip olacaklar.
Gönüllülük esasıyla hayata geçirilen ve Bodrum'da ilk kez düzenlenecek olan Bodrum Açık Atölye Günleri'nin amacı, "Sanat ve sanatçı ile yakın olmak, sanatçının üretim sürecini öğrenme hevesinde olan herkese bu deneyimi yaşatmak ve her yıl yineleyerek Bodrum'un kültür sanat turizmini zenginleştirmek" olarak belirtiliyor.
"Açık Atölye Günleri"nin Bodrum'da ilkini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten hayal ortakları, "Tüm açık atölye ziyaretçilerinin belirttiği gibi, sanatçı ve sanatsever bir araya geldiğinde, sanat daha anlamlı oluyor. Biz de bu hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. " diyerek amaçlarını özetliyor.
Hazırlanan haritalar ile Bodrum Açık Atölye Günleri'ne katılan atölyelerin yerleri işaretlenirken, katılımcıların yapması gereken haritadan seçtiği atölyelere 23- 26 Haziran 2021 tarihleri arasında saat 16. 00 - 19. 00 arasında uğramak.
Yarımadanın farklı lokasyonlarındaki atölyelerde 4 gün boyunca sürecek atölye gezileri dışında sanat tarihçileri ile atölye turları, sanatçılarla birebir çalışma imkanı, söyleşiler gibi farklı etkinlikler de aynı günler içinde organize edilecek. Bu etkinlikler Bodrum Açık Atölye Günleri sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.
Gelişmeler için takipte kalın:
www. bodrumacikatolye. com
Sosyal Medya: @bodrumacikatolye
Daha geniş bilgi için
Tel: 0544 964 06 72
BODRUM AÇIK ATÖLYE GÜNLERİ'NE KATILACAK SANATÇILAR
1. Ahmet Hıdır, Ressam ve Seramik Sanatçısı - Bodrum
2. Ali Atmaca, Ressam - Gümüşlük
3. Ayşegül Birol, Takı Sanatçısı - Dirmil
4. Ayşen Karakaya, Ressam - Gümüşlük
5. Bağdagül Demirtürk, Ressam | Seramik Sanatçısı - Gümüşlük
6. Bahadır Baruter, Heykeltıraş - Gümüşlük
7. Banu Birecikligil, Ressam - Gümüşlük
8. Başak Karafaki, İllüstratör - Bodrum
9. Devrim Erbil, Ressam - Ortakent
10. Doğu Çankaya, Ressam - Bodrum
11. Ela Cindoruk, Tasarımcı - Gümüşlük
12. Elvan Erdin, Ressam - Dörttepe Milas
13. Emine Türk, Seramik Sanatçısı | Heykeltıraş - Torba
14. Ender Güzey, Ressam - Yalı
15. Ersin Tavukçu, Heykeltıraş - Konacık
16. Evren Erol, Heykeltıraş - Konacık
18. Feyzan Alasya, Ressam - Turgutreis
19. Gül Kozacıoğlu, Enstalasyon | Performans Sanatçısı - Gümüşlük
20. İpek Çankaya, Kavramsal Sanat -Bodrum (merkez)
21. Mehmet Kutlu, Seramik Sanatçısı - Bitez
22. Mine Söğüt, Yazar | Çizer - Gümüşlük
23. Mustafa Altıntaş, Ressam - Konacık
24. Muzaffer Akyol, Ressam - Bitez
25. Neslihan Zabcı, Mozaik Sanatçısı - Yahşi
26. Okan Dedeoğlu, Ressam - Konacık
27. Tamer Şahinoğlu, Ressam - Tepecik
28. Tahsin Ulusoy, Ressam - Mumcular
29. Tarık Kartal, Seramik Sanatçısı - Gürece
30. Tevfik Karagözoğlu, Seramik Sanatçısı - Dağbelen
31. Yasemin Erdin Tavukçu, Ressam - Konacık
32. Yüksel Yüko Sönmez, Ressam - Gümüşlük
33. Zehra Sargın, Ressam - Konacık
34. Zeynep Homan, Seramik Sanatçısı - Gümüşlük
35. Züleyha Altıntaş, Heykeltıraş - Güvercinlik
Resim Bilgileri:
1. DEVRİM ERBİL ESER FOTOĞRAFI
2. BAHADIR BARUTER ESER FOTOĞRAFI
3. TEVFİK KARAGÖZOĞLU ESER FOTOĞRAFI
4. ZEYNEP HOMAN ESER FOTOĞRAFI
5. MUZAFFER AKYOL ESER FOTOĞRAFI
Kaynak: Habermetre