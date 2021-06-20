Bodrum'da "Açık Atölye Günleri"

Sanat çalışmalarını Bodrum'da yürüten 35 sanatçı, atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açıyor.

Sanat çalışmalarını Bodrum'da yürüten 35 sanatçı, atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açıyor.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle ART Melek girişimi tarafından organize edilen Bodrum Açık Atölye Günleri (BAAG) ile sanatçı ile sanatsever arasında dolaysız ve aracısız bir ilişki kurulması hedefleniyor.

23-26 Haziran 2021 tarihleri arasında Bodrum'da ilki düzenlenecek Bodrum Açık Atölye Günleri'nde resim, heykel, seramik, takı, mozaik, fotoğraf, halı dokuma gibi farklı disiplinlerde üreten sanatçılar kendi atölyelerinde sanatseverleri ağırlayacak.

Organizasyon ile sanatseverler sanatçıların atölyesine giderek onları çalışırken izleyebilme, yaratım sürecine katılma ve sanatçılar ile sohbet ve söyleşi, birlikte atölye çalışması gerçekleştirme veya eser satın alınabilme imkanına sahip olacaklar.

Gönüllülük esasıyla hayata geçirilen ve Bodrum'da ilk kez düzenlenecek olan Bodrum Açık Atölye Günleri'nin amacı, "Sanat ve sanatçı ile yakın olmak, sanatçının üretim sürecini öğrenme hevesinde olan herkese bu deneyimi yaşatmak ve her yıl yineleyerek Bodrum'un kültür sanat turizmini zenginleştirmek" olarak belirtiliyor.

"Açık Atölye Günleri"nin Bodrum'da ilkini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten hayal ortakları, "Tüm açık atölye ziyaretçilerinin belirttiği gibi, sanatçı ve sanatsever bir araya geldiğinde, sanat daha anlamlı oluyor. Biz de bu hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. " diyerek amaçlarını özetliyor.

Hazırlanan haritalar ile Bodrum Açık Atölye Günleri'ne katılan atölyelerin yerleri işaretlenirken, katılımcıların yapması gereken haritadan seçtiği atölyelere 23- 26 Haziran 2021 tarihleri arasında saat 16. 00 - 19. 00 arasında uğramak.

Yarımadanın farklı lokasyonlarındaki atölyelerde 4 gün boyunca sürecek atölye gezileri dışında sanat tarihçileri ile atölye turları, sanatçılarla birebir çalışma imkanı, söyleşiler gibi farklı etkinlikler de aynı günler içinde organize edilecek. Bu etkinlikler Bodrum Açık Atölye Günleri sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

Gelişmeler için takipte kalın:

www. bodrumacikatolye. com

Sosyal Medya: @bodrumacikatolye

Daha geniş bilgi için

Tel: 0544 964 06 72

BODRUM AÇIK ATÖLYE GÜNLERİ'NE KATILACAK SANATÇILAR

1. Ahmet Hıdır, Ressam ve Seramik Sanatçısı - Bodrum

2. Ali Atmaca, Ressam - Gümüşlük

3. Ayşegül Birol, Takı Sanatçısı - Dirmil

4. Ayşen Karakaya, Ressam - Gümüşlük

5. Bağdagül Demirtürk, Ressam | Seramik Sanatçısı - Gümüşlük

6. Bahadır Baruter, Heykeltıraş - Gümüşlük

7. Banu Birecikligil, Ressam - Gümüşlük

8. Başak Karafaki, İllüstratör - Bodrum

9. Devrim Erbil, Ressam - Ortakent

10. Doğu Çankaya, Ressam - Bodrum

11. Ela Cindoruk, Tasarımcı - Gümüşlük

12. Elvan Erdin, Ressam - Dörttepe Milas

13. Emine Türk, Seramik Sanatçısı | Heykeltıraş - Torba

14. Ender Güzey, Ressam - Yalı

15. Ersin Tavukçu, Heykeltıraş - Konacık

16. Evren Erol, Heykeltıraş - Konacık

18. Feyzan Alasya, Ressam - Turgutreis

19. Gül Kozacıoğlu, Enstalasyon | Performans Sanatçısı - Gümüşlük

20. İpek Çankaya, Kavramsal Sanat -Bodrum (merkez)

21. Mehmet Kutlu, Seramik Sanatçısı - Bitez

22. Mine Söğüt, Yazar | Çizer - Gümüşlük

23. Mustafa Altıntaş, Ressam - Konacık

24. Muzaffer Akyol, Ressam - Bitez

25. Neslihan Zabcı, Mozaik Sanatçısı - Yahşi

26. Okan Dedeoğlu, Ressam - Konacık

27. Tamer Şahinoğlu, Ressam - Tepecik

28. Tahsin Ulusoy, Ressam - Mumcular

29. Tarık Kartal, Seramik Sanatçısı - Gürece

30. Tevfik Karagözoğlu, Seramik Sanatçısı - Dağbelen

31. Yasemin Erdin Tavukçu, Ressam - Konacık

32. Yüksel Yüko Sönmez, Ressam - Gümüşlük

33. Zehra Sargın, Ressam - Konacık

34. Zeynep Homan, Seramik Sanatçısı - Gümüşlük

35. Züleyha Altıntaş, Heykeltıraş - Güvercinlik

Resim Bilgileri:

1. DEVRİM ERBİL ESER FOTOĞRAFI

2. BAHADIR BARUTER ESER FOTOĞRAFI

3. TEVFİK KARAGÖZOĞLU ESER FOTOĞRAFI

4. ZEYNEP HOMAN ESER FOTOĞRAFI

5. MUZAFFER AKYOL ESER FOTOĞRAFI

Kaynak: Habermetre