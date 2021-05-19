Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.

Neyzen Tevfik Caddesi'nde görülen 10'a yakın yaban domuzu, gece saatlerinde iş yerleri ve çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.

Domuzlar yerleşimin yoğun olduğu alanları dolaştıktan bir süre sonra çevrede buldukları gıdaları yedi. Domuzlar daha sonra arazide gözden kayboldu.

Domuzların sokakta dolaştığı anlar bazı vatandaşların cep telefonu kameralarınca görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Abdullah Gül Lale Karabıyık Antonio Guterres
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 13:39:47. #1.14#

title