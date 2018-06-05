Bodrum'da Aç Kalan Domuz Sürüsü İlçe Merkezine İndi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü, ilçe merkezine indi.

PARK VE BAHÇELERDE YİYECEK ARADI

Konacık Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde görülen 20'ye yakın yaban domuzu, gündüz vakti evlerin bulunduğu alanda, park ve bahçelerde yiyecek aradı.

VATANDAŞLAR İTFAİYE VE ZABITA EKİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Yeşil alanlarda otlayan ve toplu hareket eden domuzlar, vatandaşları tedirgin etti. Domuzlardan korktuğu için evlerine gidemeyenler, itfaiye ve zabıta ekiplerinden yardım istedi.

DOMUZLARIN ŞEHRE İNDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Domuzlar, bir süre sonra arazide gözden kayboldu. Domuzların şehre indiği anlar görüntülendi.