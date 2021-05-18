MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ
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MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzları yiyecek bulmak için Belediye Meydanı'na indi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzları yiyecek bulmak için Belediye Meydanı'na indi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki her gün binlerce kişinin gelip, geçtiği Belediye Meydanı dün saat 02.30 sıralarında domuzların istilasına uğradı. 6'sı yetişkin diğerleri ise yavru 30 domuzdan oluşan sürü bir süre meydanda dolaşıp, yiyecek aradı. Meydandaki Bodrum yazısı önünde bir süre bekleyen domuz sürüsü daha sonra Belediye binasına doğru yönelip, ara sokaklara girip, yiyecek aramayı sürdürdü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Yaban domuzları daha sonra tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ
MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ
MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ
MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ
MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ
MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ
MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ
MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ
MUĞLA BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZ SÜRÜSÜ BELEDİYE MEYDANINA İNDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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