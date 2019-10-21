Bodrum'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

21.10.2019 10:04

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığındaki 9 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, dün gece Bitez Limanı'nda bekleyen hafif ticari aracı şüphe üzerine kontrol etti.

Ekipler, park halindeki araçta Kongo, Senegal ve Pakistan uyruklu 9 düzensiz göçmen ile sürücü koltuğunda oturan ve yasa dışı geçiş organizasyonuna yer aldığı değerlendirilen Türk vatandaşı bir şüpheliyi yakaladı.

Araçta yapılan aramalarda ise can yelekleri ele geçirildi.

Şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, yabancı uyruklular ise işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA