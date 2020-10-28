Bodrum'da 83 kaçak göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da 83 kaçak göçmen kurtarıldı

28.10.2020 23:00 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:04
Bodrum'da 83 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 83 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 83 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.50 sıralarında Bodrum ilçesi Karaada açıklarında 3 can salı içerisinde bir kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 83 kaçak göçmeni kurtardı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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