Bodrum'da "8. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası" etkinlikleri düzenlendi - Haberler
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Bodrum'da "8. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Bodrum'da
AA / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "8. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "8. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Yerel gıdanın önemine dikkati çekmek amacıyla Bodrum Belediyesinin desteğiyle Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği'nce düzenlenen etkinlikler başladı.

Bodrum pazar yerindeki etkinlikte ziyaretçilere Bodrum gemici peksimeti ve börülceli tarhana çorbası ile coğrafi işaretli Bodrum mandalinası ikram edildi.

Birliğin kurucularından Eren Artu, toprağın verdiği nimetlere ve toprağın bereketine şükretmek için burada olduklarını söyledi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu da sahip oldukları gastronomik değerleri turizm ve gezi kültürü ile birleştirerek daha sürdürülebilir turizm hareketliliği konusunda çaba içinde bulunduklarını anlattı.

Öğrencilerin destek verdiği etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır da katıldı.

Bodrum'da 8. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bodrum'da 8. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bodrum'da 8. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bodrum'da 8. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri düzenlendi

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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