Bodrum'da 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 18 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Bodrum'da 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 18 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Bodrum'da 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 18 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 8 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 8 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Perşembe günü saat 11.45'te Karaada açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler, yine aynı tarihte saat 21.10'da Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşanlar ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 18 kaçak göçmeni yakaladı. Her iki olaydaki toplam 26 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 18 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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