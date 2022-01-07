Bodrum'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

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