Bodrum'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar Bodrum ilçesinden yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Bodrum Belediye Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapanlar Sokağa çıkan atandaşlar ile röportajMUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre...
17.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:46
Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar
Bodrum ilçesinden yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlar
Bodrum Belediye Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapanlar
Sokağa çıkan atandaşlar ile röportaj
MUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havaya rağmen bazı vatandaşlar, sahilde yürümeyi tercih etti.
Kaynak: AA