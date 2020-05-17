Bodrum'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar Bodrum ilçesinden yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Bodrum Belediye Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapanlar Sokağa çıkan atandaşlar ile röportajMUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre...

Kumbahçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar Bodrum ilçesinden yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Bodrum Belediye Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapanlar Sokağa çıkan atandaşlar ile röportaj MUĞLA - Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havaya rağmen bazı vatandaşlar, sahilde yürümeyi tercih etti. Kaynak: AA