Bodrum'da 60 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamlandı
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Bodrum'da 60 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamlandı

03.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:05
Bodrum'da 60 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamlandı

Bodrum ilçesinde yapımına başlanan 160 kilometrelik kanalizasyon hattının 60 kilometresinin tamamlandığı bildirildi.

Bodrum ilçesinde yapımına başlanan 160 kilometrelik kanalizasyon hattının 60 kilometresinin tamamlandığı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımını başlatan Büyükşehir Belediyesinin bu yatırımlardan biri olan kanalizasyon çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, hızla ilerleyen çalışmalar kapsamında 160 kilometre kanalizasyon hattının 60 kilometresinin tamamlandığı, kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra 1485 baca imalatı ve 30 bin metre kare yol çalışmasının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Dünya Bankası ve İller Bankası'ndan sağladığı 83 milyon avroluk kredinin 400 milyon lirasının Bodrum ilçesinin altyapısı için harcandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30'unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 160 milyon lira yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması devam ediyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak. Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olacak Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinin inşaatına geçtiğimiz günlerde başlandı. Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde 2 Kademeli olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan tesisin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek. Proje kapsamında Atık su Arıtma Tesisine ait Deniz Deşarj hattı da inşa edilecek. 113 milyon 600 bin liraya mal olacak tesiste 3 bin 337 metre uzunluğunda deşarj hattı da olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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