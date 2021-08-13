Bodrum'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, bir lastik bottaki 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, bir lastik bottaki 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 6 kişi, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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