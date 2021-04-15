Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı
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Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7 ve 8. günlerindeki Marmaris-Turgutreis ile Bodrum-Kuşadası etaplarının hazırlıkları tamamlandı.

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Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7 ve 8. günlerindeki Marmaris-Turgutreis ile Bodrum-Kuşadası etaplarının hazırlıkları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun önemli etapları arasına giren Bodrum'da ilçe genelinde, önemli kavşaklar ve meydanlar bisiklet figürleriyle süslendi.

Çöp konteynırları yenilendi, ana güzergahlar bisikletçilerin kullanımına hazır hale getirildi. Kentte finiş ve start için Bodrum Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

İlçeye girişte yer alan Yokuşbaşı'nda yeşil alan peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Kavşaklarda temizlik ve bitki dikimi, orta refüj temizlik ve budama ile peyzaj düzenlemeleri yapıldı.

Bodrum Kalesi önünde, STS Okul Gemisinin de içine olduğu 15 tekne, deniz üzerinde görüntü verecek. Myndos Kapısı yanına "One of the seven wonders of the ancient World" Dünyanın Yedi Harikasından biri yazılı Mausoleum brandası açılarak Bodrum'un değerlerini gösteren görsel şölen yaşatılacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, 6 yıldır rota dışında kalan Bodrum'da heyecanlı bekleyişin tüm ilçeyi sardığını bildirdi.

Etap için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Aras, "Ekiplerimiz, Güvercinlik girişinden Turgutreis'e kadar olan bisiklet geçiş güzergahında, çevre düzenlemeleri ve gerekli tedbirleri tamamladılar. Bodrum'un sakin bir kent, sağlıklı bir kent olabilmesi için bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yarımadamızın farklı bölgelerinde yeni bisiklet yolları yaptık ve daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Aras, Eurosport ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan turun Bodrum'un tanıtımı açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı
Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı
Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı
Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı
Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı
Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı
Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı
Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı
Bodrum'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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