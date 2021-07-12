Bodrum'da 50 kilometrelik yol temizliği
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Bodrum'da 50 kilometrelik yol temizliği

Bodrum'da 50 kilometrelik yol temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında karayollarında yol kenarlarına araçlardan atılan çöpleri temizleyerek başladı.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında karayollarında yol kenarlarına araçlardan atılan çöpleri temizleyerek başladı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 80 çalışanı, 50 kilometrelik alanda yol kenarlarına atılan çöpleri tek tek toplayarak, hem temizlik hem de sıcak havalarda oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmiş oldu.

Turizmin gözbebeği Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik seferberliğini sıkı tutuyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün temizlik görevlilerinden oluşan80 kişilik ekip, karayollarında yol kenarlarına araçlardan atılan cam şişe, maske, içecek kutusu, plastik ve kağıt atıklardan oluşan çöpleri tek tek topladı.

Belediye ekipleri, karayolları sorumluluk alanı içinde bulunan Torba-Güvercinlik gidiş ve geliş yolunu, oluşan kötü görüntülerden kurtarmak ve sıcak havalarda oluşacak yangın tehlikelerini önlemek amacıylaözverili bir çalışmayla temizledi. 50 kilometrelik alanda toplanan cam şişe, maske, içecek kutuları, plastik ve kağıt atıklardan oluşan 150 poşet çöpten oluşan yaklaşık 800 kilogram atık, araçlarla bölgeden alınarak çöp alanına taşındı.

"Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganı ile doğa ve çevre odaklı önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, vatandaşlara Bodrum'a giriş ve çıkışlarda araçlarından herhangi bir şey atmamaları çağrısında bulundu. Çevrenin ve doğanın önemine vurgu yapan Doğan "Lütfen çöplerinizi size en yakın çöp kutusuna atınız. Doğa hepimizin. Attığımız bu plastik poşetler, petler toplam 4 bin yıl doğada kalıyor. Biz bunları toplamak için çok ciddi emek sarf ediyoruz. Lütfen bizlere yardımcı olun çöpleri doğaya atmayın" dedi.

Geçen hafta cumartesi günü Bodrum genelinde "Atık Günü" ilan ettiklerini hatırlatan Doğan, bildirimleri önümüzdeki günlerde sosyal medya, yerel ve görsel basında duyuracaklarını anlatarak şöyle devam etti "Sizlerden isteğimiz atık günü ilan ettiğimiz günde, yani bahçe atıklarını topladığımız günlerde, bir gün öncesi akşamına kadar atıklarınızı dışarıya çıkarmanız. Attığınız her atığı toplattığımızda ekstra bir maliyet oluyor. Bu maliyetler daha sonra katı atık bedellerine yansıyor. Bu bedellerin yansımasını düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerde lütfen atıklarınızı sokağa veya doğaya değil, en yakın çöp kutusuna ayrıştırıp atarak bizlere yardımcı olunuz."

(Hamdi Yörür/İHA)

Bodrum'da 50 kilometrelik yol temizliği
Bodrum'da 50 kilometrelik yol temizliği
Bodrum'da 50 kilometrelik yol temizliği
Bodrum'da 50 kilometrelik yol temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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