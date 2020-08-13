Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi, saldırıya uğrayan esnaf kadın o anları...
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Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi, saldırıya uğrayan esnaf kadın o anları...

Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi, saldırıya uğrayan esnaf kadın o anları anlattı-2 ekiyleMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı gruptaki toplam 5 kadının kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi, saldırıya uğrayan esnaf kadın o anları...
13.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:02

Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi, saldırıya uğrayan esnaf kadın o anları anlattı-2  ekiyle

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı gruptaki toplam 5 kadının kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Kavgada biri başına bardakla vurulan diğeri ikisi ise aldıkları darbelerle 3 kadın yaralandı.Gümbet mahallesi, Barlar sokağındaki bir eğlence mekanında çalışan  A.A., S.D. ve Şüheda K. iddiaya göre; geçen 10 Ağustos'ta saat 03.15 sıralarında ilçedeki bir GSM firmasının 20 yıldır ana bayiliğini yapan hemcinsleri Ü.Ç. (40) ve bir firmada satış temsilcisi olan arkadaşı N.S.'nin (25), "Ne diye bakıyorsunuz?" diyerek üzerine yürüdü. Bir anda 5 kadın birbirlerine girdi. Kavgada başına bardak ile vurulan Ü.Ç., yüzü ve göğsüne darbe alan N.S. ile eline darbe alan S.D. yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekiler, durumu polise bildirirken, bir yandan da kavgayı ayırmaya çalışsa da başaramadı. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi.

Yaralılardan Ü.Ç. ve N.S. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ayakta tedavileri yapıldı. Elinden hafif yaralı olan S.D. ise hastaneye gitmedi. Yaralılardan Ü.Ç.'nin açılan kaşına 6 dikiş atılırken 10 gün iş göremez raporu verilirken, N.S.'ye de gerekli tedavisinin ardından 2 gün iş göremez raporu verildi. Polis, olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olan toplam 5 kişinin ifadalerine başvurup, serbest bıraktı. Kavgada yaralanan Ü.Ç. hiçbir neden yokken 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirterek, "Bize saldıran kişiler serbest bırakıldı. Bu olacak şey değil" dedi.


Kaynak: DHA

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