Bodrum'da 5 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lastik bot içerisinde 5 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
27.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:14
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lastik bot içerisinde 5 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.40 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hareket halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 5 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.
Kaynak: DHA