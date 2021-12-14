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Bodrum'da 5 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 5 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 04.20'de Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürülüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 5 kaçak göçmen kurtarıldı

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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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