Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, bir tekne ve can sallarındaki 48 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı, iki göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, bir tekne ve can sallarındaki 48 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı, iki göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında bir teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bölgeye hareket etti.

Özel bir teknedeki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan iki can salındaki 32 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı 2 şüpheli de yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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