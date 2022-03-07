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Bodrum'da 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da 46 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Mart saat 08.50 ve 10.10 sıralarında Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 kaçak göçmen kurtarıldı.

5 Mart günü saat 07.50 sıralarında Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 13.00 sıralarında Topan adası üzerinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla Toptan Adası'na çıkan 13 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Bodrum, Türk, Güncel, Haberler

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