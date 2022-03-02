Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında yaşanan 2 farklı göçmen olayında yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği botlar, motor arızası yaptı. Göçmenlerin yardım talebi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 bottaki toplam 42 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Göçmen, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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