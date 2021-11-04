Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarına karıştığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görevli KOM Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen R.E, H.K, S.C. ve Ö.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı olan bir şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Bodrum'da 1 Kasım'da, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, tabancalarla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

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