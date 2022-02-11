Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı, Fırat Akay - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 19.18'de merkez üssü Gökova Körfezi olan Muğla'nın Bodrum ilçesinin 3.43 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.91 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde de hafif şekilde hissedildi.


Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Gökova, Bodrum, Muğla, AFAD, Güncel, Haberler

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