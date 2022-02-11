Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 19.18'de merkez üssü Gökova Körfezi olan Muğla'nın Bodrum ilçesinin 3.43 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.91 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde de hafif şekilde hissedildi.