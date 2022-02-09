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Bodrum'da 38 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bodrum'da 38 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularına geri ittiği 23, Yunan adalarına yasa dışı yollardan kaçarken motor arızası yapan tekne için ise 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularına geri ittiği 23, Yunan adalarına yasa dışı yollardan kaçarken motor arızası yapan tekne için ise 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekenin arıza yapması sonarı Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep edildi. Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne içindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Hamdi Yörür - Bekir Tosun-İHA)

Bodrum'da 38 göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 38 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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