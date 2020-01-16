Bodrum'da 36 göçmen yakalandı
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Bodrum'da 36 göçmen yakalandı

Muğla Bodrum'da lastik bot ile kaçış hazırlığında oylan 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

16.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:10
Bodrum'da 36 göçmen yakalandı

'da lastik bot ile kaçış hazırlığında oylan 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 18 Filistin, 10 Suriye, 4 Yemen ve 4 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (24 erkek, 7 kadın, 5 çocuk) yakalandı.

Yakalanan 36 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA
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