Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

BODRUM'da, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

14.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:34
Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

'da, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen, ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 02.00 sıralarında Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, göçmenlerin bulunduğu botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, 18'i Filistin, 10'u Suriye, 4'ü Yemen ve 4'ü Senegal uyruklu toplam 36 göçmen, kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
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